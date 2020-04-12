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Sokağa çıkamayınca damlara çıktılar

Sokağa çıkamayınca damlara çıktılar
Sokağa çıkamayınca damlara çıktılar

Gaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle vatandaşlar, evlerinin damında zaman geçirdi.

Sokağa çıkamayınca damlara çıktılar - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında Gaziantep dahil 31 ilde 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ikinci gününde sokağa çıkamayan Gaziantepliler, damlarına çıkarak güneşin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar damda mangal yakarken, çocuklar da ip atlayıp, top oynadı.

Şahinbey ilçesinde ise damdan dama komşular sohbet etti. Yasağın ikinci gününde de sokakların boş kaldığı gözlemlenirken, polis ekipleri sokaklarda denetim yaptı. Sokağa çıkma yasağı bu gece saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

Metin Faruk Tamer

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