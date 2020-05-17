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Sokağa çıkma izninde 71 yaşındaki adam sokakta tezgah açtı

Sokağa çıkma izninde 71 yaşındaki adam sokakta tezgah açtı
Sokağa çıkma izninde 71 yaşındaki adam sokakta tezgah açtı

Fatih’te, 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma izninden faydalanan 71 yaşındaki bir adam, sokak üzerinde tezgah açtı.

65 yaş ve üstü vatandaşlar İstanbul sokaklarını doldurdu - Foto Galeri

65 yaş üstü vatandaşlar için 6 saatlik sokağa çıkma izni saat 12.00 itibariyle başladı. 1 haftanın ardından tekrar evlerinden çıkan vatandaşlar, park ve bahçelerde yürüyüş yaptı. Fatih'te sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte oturduğu sokakta yere tezgah açarak satış yapmaya başlayan 71 yaşındaki İsmail Akanur yaşlılara hizmet etmek için sokağa çıktığını ifade etti. Akanur, “Daha yeni geldim. 5-6 TL'lik bir satış yaptım. 2 aydır eve kapanıyoruz. Dışarı çıkamıyorum. Bugün de yaşlılara hizmet etmek için sokağa çıktım” dedi.

Sümer Avcı

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