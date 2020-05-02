Sokağa çıkma kısıtlaması felaketten kurtardı

Kaza, dün öğle saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A., isimli sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 42 RU 806 plakalı aracıyla önüne çıkan duvarı yıkarak bahçeye uçtu. Kemal Carur'a ait evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada araç şoförü hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kimsenin bahçede olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Aynı yerde 3 kez benzer kaza yaşandı

Dün yaşanan kazayla birlikte aynı yerde toplam 3 kaza daha yaşandı. 19 Aralık 2019 tarihinde de akşam saatlerinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde duvara çarpan bir araca başka bir aracın çarptığı görülüyor. Öndeki aracın bahçeye uçtuğu kazada, araçta bulunanlar yine hafif yaralanmıştı.

“Kimsenin dışarıda olmaması can kaybını önledi”

İHA muhabirine konuşan ev sahibi Kemal Carur, 40 yıldır yaşadığı evinde benzer 3 kazanın yaşadığını söyledi. Ev sahibi Carur, yaşanan son kazada sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi, diğer kazanların da akşam saatlerinde denk gelmesi nedeniyle olayları şans eseri atlattıklarını belirtti. Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için sokak başına hız kesici tümseklerin yapılmasını isteyen Carur, “40 yıldır bu evde ikamet etmekteyiz. Sokağa çıkma yasağından dolayı kimsenin bahçede olmaması iyi bir şansa denk geldi. Kaza sırasında kimsenin dışarıda olmaması can kaybını önledi. Sürücünün aracında zarar oldu ancak çok şükür sağlığı iyiydi. Bu sokakta hız kesici tümseklerin yapılması gerekiyor. Kışın yolun buzlanması, yazın ise yağmurdan dolayı yolun kaygan olması buna neden oluyor. Bu konuda devlet yetkililerinin bir önlem almasını talep ediyoruz” dedi.

Bahçe duvarında beton duvar yerine briket duvar kullandığını ifade eden Carur, duvarın beton olmama nedeniyle sürücülerin kazayı hafif atlattığını kaydetti.

Yılmaz Sönmez