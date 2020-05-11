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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası işe giden vatandaşlar yollara döküldü

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası işe giden vatandaşlar yollara döküldü
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası işe giden vatandaşlar yollara döküldü

23 büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00’da sona ermişti. İstanbul’da da ana arterlerde vatandaş ve trafik yoğunluğu oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası işe giden vatandaşlar yollara döküldü - Tıkla İzle

Korona virüs - COVİD-19 salgınına karşı alınan tedbirleri kapsamında beşinci kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. 9 Mayıs 2020 Cuma itibarıyla 24 ilde başlayan üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona ermişti.

İstanbul'da beklenen araç ve vatandaş trafiği oluştu

2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'daki ana arterlerde beklenen araç ve vatandaş trafiği yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar evlerinden toplu taşıma araçlarına akın ettiler. Toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske, eldiven kullanımı ile sosyal mesafe kuralına özen gösterdikleri görüldü.

E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

Şehrin önemli güzergâh noktalarından biri olan E-5 Karayolunda eski günlerdeki trafik yoğunluğu oluştu. Ayrıca Mecidiyeköy ve Metrobüs duraklarında da vatandaşların telaşı görüldü.

Davut Has

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