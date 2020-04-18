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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kadıköy Meydanı boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kadıköy Meydanı boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kadıköy Meydanı boş kaldı

Kovid-19 mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ardından sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kadıköy Meydanı boş kaldı - Tıkla İzle

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınmaya başlanmıştı. Geçen haftada da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu haftada devam etmesiyle birlikte İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Kadıköy meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı. Boş kalan meydan ise drone ile görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü.

Cüneyt Sevindik
 

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