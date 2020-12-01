İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala trafikte ve metrobüste yoğunluk oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı - Tıkla İzle

Yeni tip korona virüs salgınını önleme amacıyla bilim kurulu tavsiyesi ile bakanlar kurulu tarafından yeni kararlar alınmıştı. Alınan kararlar dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Alınan kararlar arasında bulunan hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması bugün yürürlüğe girecek. Kısıtlamanın başlamasına 1 saat kala trafikte ve metrobüs istasyonlarında yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzdesi 45 seviyelerine ulaştı.

Furkan Tan - Halil Enes Sucu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.