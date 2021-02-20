Sokağa çıkma kısıtlamasında da aşılama devam ediyor

Korona virüsle mücadeleye devam eden Türkiye'de aşılama uygulamaları da hız kesmeden sürüyor. Türkiye'de aşı olanların sayısı 6 milyonu aşarken sağlık merkezleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde sırası gelen vatandaşları aşılamaya devam ediyor. Sağlık personellerine 2'nci doz aşı uygulanırken, "www.mhrs.gov.tr" ile randevu alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üstündeki eşlerinin ilk doz aşıları yapılıyor.

Aşılamanın devam ettiği İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde sağlık personellerine ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet verildi. Aşı olanlara aşı ile ilgili bilgilendirmelerin olduğu ve 2'nci doz aşı tarihlerinin yer aldığı kartlar verildi. Hastanede oluşan hafta içindeki yoğunluk hafta sonu gözlenmedi. Aşı olanlar ise vatandaşları bu fırsattan yararlanmaya davet etti.

'Aşı olmayanlar da, kaçmak isteyenler de gelsin'

67 yaşındaki Aytekin Yıldız, “Aşı bir nevi insanlara güvence. Aslında çok iyi. Biraz daha erken olsaydı daha iyi olacaktı. İnsanlar daha güvenli yaşayacaktı. Herhangi bir belirtim yok. Rahatım. Aşı olmayanlar da, kaçmak isteyenler de gelsin. Aşısını olsun. Hepinizin sağlığı, ailemiz ve sevdiklerimiz için mutlaka gelsinler” dedi.

'İlk yaptırdığımda da herhangi bir yan etki görmedim'

İkinci doz aşısını yaptıran sağlık çalışanı Süreyya Şaki, "İlk yaptırdığımda da herhangi bir yan etki görmedim. Sadece hafif bir ağrı oldu. Onun dışında herhangi bir yan etki görmedim. Şu anda iyiyim. Şu an için bir sıkıntı yok. Haseki merkez binasında fizik tedavi teknikeriyim" dedi.

Caner Sönmez - Halil Enes Sucu

