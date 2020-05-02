İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan kadın sürücüden şaşırtan savunma

Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan kadın sürücüden şaşırtan savunma
Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan kadın sürücüden şaşırtan savunma

İstanbul'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından yapılan denetimlerde bir kadın şoföre ceza kesildi. Kadın sürücünün denetimde polislere karşı kendini savunması şaşırttı. D-100 kara yolunda yapılan denetimler havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan kadın sürücüden şaşırtan savunma - Tıkla İzle

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasından sonra özel araçlara yönelik yapılan denetimlerde bir kadın şoföre ceza yazıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında saat 09.00'dan sonra dışarı çıkabilirim diye kendini savunmaya çalışan kadın şoför ceza yemekten kaçamadı.

Maltepe'de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından denetimler yapılmaya devam ediyor. Bir otomobile denetim yapan polis ekipleri sürücünün izin belgesiz olduğunu gördü. Yapılan incelemelerin ardından eksik evraktan cezai işlem uygulandı. Kadın şoför, “Ben sabah 09.00'dan sonra dışarı çıkabilirim diye düşündüm. Haklılar" dedi.
Kadın şoföre Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira para cezası kesildi. Öte yandan trafik denetlemeleri drone ile havadan görüntülendi.

Aykut Zor - Halit Arslan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.