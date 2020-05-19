Sokağa çıkma kısıtlamasında kedi kurtarma operasyonu

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yaşanan olayda, cadde üzerinde yürüyen bir hayvansever Nişantaşı Rumeli Caddesi üzerindeki bir giyim mağazasında kedinin mahsur kaldığını gördü. Bunun üzerine hayvansever Senem Selimi, kediyi kurtarmak için durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mağazanın önüne gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Harbiye Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Selimi ile görüşme gerçekleştirdi. Kedinin havasız ve aç kalabileceği şüphesi üzerine polis ekipleri, mağazanın sahibine ulaştı.

Mağaza açtırılıp kedi kurtarıldı

Yapılan görüşmenin ardından mağaza çalışanına ulaşan polis, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ekip aracıyla Eyüpsultan Alibeyköy'de oturan çalışanı almaya gitti. Çalışan evinden alınmasının ardından mağazaya götürüldü. Kilidin açılmasının ardından ise mahsur kalan kedi hayvansever Senem Selimi tarafından dışarıya çıkartıldı. Kediye yemek veren Selimi onu severek şefkat gösterdi.

“İşyerini kapatmadan önce kontrol edelim”

Olay hakkında konuşan Senem Selimi, “Grubumuza bir ihbar gelince, bende yakın olduğum için bakmaya geldim. Baktığımız bir kedi mağazada mahsur kalmış. Durumu polise bildirdik onlar da hemen müdahale ettiler. Mağaza çalışanı evinden araçla aldırıldı ve buraya getirildi. Sonra da kedimizi dışarıya çıkarttık. Polislerimize ama özellikle Harbiye Polis Merkezi Amirliği ekiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Buradan bir mesaj vermek istiyorum. Lütfen restoran, mağaza kısaca dükkan sahipleri ve yazlıkçılarımıza sesleniyorum. Lütfen kapatmadan önce bir kez içeriyi kontrol edin. İçeride kedi kalabilir, kedilerde pandemi sürecinden dolayı şaşkın haldeler. Kontrol etmeleri 5 dakikalarını bile almaz. Etrafındaki insanlar bunun farkında olmazsa, hayvanları kötü bir son bekliyor olacak. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Polis kumanyasını kediyle paylaştı

Öte yandan kısıtlama nedeniyle Fatih Kumkapı sahilinde görevini ifa eden polis ekipleri de, aç kalan kedileri mamayla besledi. Kendilerine verilen kumanyanın içerisindeki şişedeki suyu da bıçakla delen polis, sıcaktan bunalan kedileri rahatlattı.

Doğan Can Cesur

