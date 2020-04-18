Sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenmeyen çiftçiler tarlalarda

İzmir'de çiftçiler yasağın kaldırılmasından memnun

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çitçiler kararı sevinçle karşılarken, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki patates üreticileri sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda çalışmaya başladı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Yasaktan, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar muaf tutuldu.

Açıklama, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılırken, bu durum çiftçileri memnun etti. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu İzmir'in Ödemiş ilçesindeki patates üreticileri, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaların yolunu tuttu.

Çiftçiler, ürünleriyle ilgilenerek yaklaşan hasat için hazırlık yaparak yasaktan etkilenmedi. Çitçiler, çalışma sırasında sosyal mesafe kurularına da uydu. Tarım ve hayvancılık açısından en önemli günlerini yaşadıklarını söyleyen Ödemişli çiftçiler, tarlaların bekleyemeyeceğini ve binlerce hayvanın ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini söyledi.

"Baharın başlangıcında toprağın uyanışı başlar"

Tarlada çalışan Aynur Hasçelik, "Geçtiğimiz hafta çıkıp çıkmayacağımız konusunda belirsizlik yaşadık. Tam olarak anlatılamadığı için evlerde kaldık ve tarlalardaki üretim işlerimiz durdu. Bu hafta, biz çiftçiler için ‘çalışabilir' kararının çıkması bizi sevindirdi. Nisan ayı üretim açısından önemli bir aydır. Baharın başlangıcında toprağın uyanışı başlar. Birkaç günün bile önemi vardır. Bazı ürünlerin gününde toplanması gerekir. Böyle bir yanlıştan dönüldüğü için mutluyuz" dedi.

Onur Şahan

Herkes evinde tarım işçileri soğan tarlasında

Türkiye'nin turfanda soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da hasat sürüyor. 31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen yasak kapsamının dışında tutulan çiftçiler ve tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlaya gelip ekmek paraları için hasada başladı.

Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da 31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen yasak kapsamının dışında tutulan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden kente gelen tarım işçileri soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlalarda çalışmaya başladı.

Kurumuş soğanların sökümünü yapıp çuvallara dolduran işçilerin soğanları elcileri tarafından sayılarak kamyonlara yüklenip satışa hazır hale getiriliyor. Bu soğanlar daha sonra talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

“Soğan ihraç edilmezse çiftçinin elinde kalacak”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde yaklaşık 33 bin dönüm alanda soğan ekildiğini hatırlatarak dönüm başına da 3-4 ton verim alınabileceğini söyledi. Doğan, korona virüs nedeniyle sınır kapılarının kapalı olduğu için soğanın yurt dışına çıkamadığını ancak soğanın ihracatı için devletin izin vermesi gerektiğini vurgulayarak, “Taze soğanlar piyasaya girdi. Fiyatlarda 2 ile 2 buçuk lira arasında fiyatları değişmekte. Eğer ihracat yapılmazsa fiyatlar daha da aşağı düşecektir. Halen depolarımızda kuru soğanlarımız var. Devletimizden bizler biran önce soğan ihracatının açılmasını istiyoruz. Eğer bu soğanlar yurt dışına gitmezse inanın iç piyasada fazla olacaktır. Eğer yurt dışına gitmezse bu soğanlar çiftçilerimizin elinde kalacaktır” ifadelerini kullandı.

“Sağlık ne kadar önemliyse tarımda o kadar önemli”

31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen yasak kapsamının dışında tutulan çiftçi ve tarım işçilerine de değinen Başkan Doğan, daha sonra şunları söyledi:

“Geçen hafta sokağa çıkma yasağı olduğunda çiftçilerimizin bir kısmı acil ekim, dikim ve fideleri için arazide kaldı. Bu yasakta ise bakanlığımız çiftçilerimizi sokağa çıkma yasağından muaf tutunca çiftçilerimiz çok sevindi çünkü şuan Adana bölgesinde hasat, ekim, dikim ve çapalama devam etmekte. Çiftçilerimiz ve mevsimlik tarım işçileri bundan memnun. Çiftçilerimiz zarar etmeyecekler en azından. Çiftçilerimiz muaf olmasa üretim durur, üretim olmazsa hayat durur ve kıtlığa kadar gider. Sağlık ne kadar önemliyse tarımda o kadar önemlidir.”

“Rekolte iyi”

Soğanda rekoltenin iyi olacağını vurgulayan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Havalar bu sene iyi gitti. Çiftçilerimizde ilaçlamayı bu sene daha az yaptı. Eğer soğan erken sökülmeseydi dönüm başına 1 ila 1 buçuk ton daha fazla verim alınabilirdi. Eğer soğanın hasatını geciktirirseniz soğanlar büyür ve lokantalar kapalı olduğu için soğanlar elde kalır. Biran önce yurt dışına ihracat izni getirilirse büyük soğanlar oralara gönderilecektir” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin üretimde aksaklık yaşanmaması için tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçinin, üreticinin ve gıda sektöründe çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasıysa günlük para kazanan tarım işçilerini sevindirdi. Tarım işçilerinden Emine Yuşah, “Allah razı olsun devlet izin verdi çalışıyoruz. Çalışmazsak ne yaparız. İşimiz yok, mesleğimiz yok” diye konuştu.

“250-300 işçi çalışıyor”

Bir başka işçi Ahmet Fırat ise 250-300 işçinin tarlada olduğunu belirterek, “Bugün sokağa çıkmak yasak ama tarım işçilerine serbest. Bizler de tarım işçileri olarak Türkiye ekonomisinde bulunmak istiyoruz. Zararına da olsa mal kaldırıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğer devlet hiç izin vermezse mahsuller tarlada kalır. İzin verdi sağolsun bizler de 250-300 işçi olarak çalışıyoruz. İzin verilmese eğer herkes evlerinde aç kalacak” ifadelerini kullandı.

“Hem ülkemiz hem de bizler faydalanıyoruz”

İşçilerin elcisi Enver Çizik, “Tarım ülkemizin bel kemiği. Devletimizin devam dedikçe bizlerde sosyal mesafeyi koruyarak hasada devam ediyoruz. Hem ülkemiz hem de bizler faydalanıyoruz. İnşallah Allah ülkemizi bu virüsten kurtarır” dedi.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

Zahmeti çok, ekimi zor tütünde dikim zamanı

Manisa'nın Salihli ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte binlerce ailenin geçim kaynağı olan tütün dikim sezonu kırsal mahallelerde başladı.

Salihli'nin özellikle kırsal mahallelerin en önemli geçim kaynağı olan tütünde üreticiler fideleri toprakla buluşturuyor. Üreticilerin Şubat ayında tohumdan sera altında oluşturdukları ocaklarda yetiştirdikleri fidelerin dikim zamanı geldi. Sabah saatlerinde büyüyen fideleri tek tek toplayan üreticiler, traktöre takılan dikim makinesi ile de tütün fidelerini tek tek toprakla buluşturdu. Dikim makinesi ile dikilen tütün fidelere, can suyu ile birlikte hastalıklara karşı köklerinden ilaçlanması da yapıldı.

“5 yılın en fazla ekimi yapılacak”

Tütün dikimi yapan çiftçileri tarlada ziyaret eden Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç “Gökçeköy Mahallemiz ile kırsal mahallelerimizde tütün dikimine başlandı. Kurttutan, Gökeyüp, Kemer, Kemerdamları, Gökçeköy, Poyraz ve Poyrazdamları gibi mahallelerimizde tütün dikimi bu dönem arttı” dedi.

Salihli'de 8 bin 650 dekar alanda tütün ekimi yapıldığını belirten Yalvaç “1995-2000 yıllarında tütün ekimi 25-30 bin dekar arasında iken 2010-2012 yıllarında gerileyip 4-5 bin dekara kadar düştü. Fakat 2017 yılı sonrasında tütün ekimi tekrar ilgi gördü ve bu yılda 9 bin dekara yakın bir alanda dikim yapılacak. Bu yıl Salihli'de son 5 yılın en fazla tütün dikimi yapılacak” diye konuştu. Tütün dikiminin Salihli ekonomisine katkısının büyük olduğunu vurgulayan Yalvaç “Hem üretime hem de KDV'ye katkısı yönünden tütün çok önemli bir pozisyondadır. Salihli tütünü, kalite de ise Akhisar tütünü ile yarışmaktadır. Üreticilerin en büyük sıkıntısı ise tütün alım firmalarının zamanı geldiğinde tütün taban fiyatlarının açıklanmamasıdır. Taban fiyatlarının oluşturulup, eksperlerin bu konuda çiftçimizin yanında olmasını istiyoruz” dedi.

“Tütüncü kararsız ve karamsar”

Salihli'de binlerce ailenin geçimini tütünden sağladığını belirten Gökçeköy Mahalle Muhtarı Süleyman Babacan, “Yeni sezon tütün dikimi mahallemizde başladığı gibi diğer mahallelerimizde de başlamıştır. Mahallemizin belli bir nüfusu geçimini tütünden sağlıyor. Fakat bu yıl bir sıkıntı var. Üreticiler firmalardan avans parası alıyorlardı, fakat tüccarlar şuan ödeme yapmadı. Ödeme yapmadığı içinde tütüncü kararsız ve karamsar. Ama yinede tütününü dikiyor, tüccarlarında bu konuya eğilip bakacağına ümit ediyorum. Çünkü tütüncü mağdur, bu mağduriyetin giderilip, sözleşme yapmalarını talep ediyoruz. Dibek Dağı eteğinde olduktan sonra tüm üretici kaliteli tütün üretiyor, bu emeğinin karşılığını inşallah alır ” diye konuştu.

Tütün üreticisi Durmuş Alp ise tütüne destekleme beklediklerini belirterek, "Baş fiyatı 24-25 liradan açıyoruz ama 17 ila 20 lira arasında tütün satılıyor. Fiyatların düşmesinden dolayı Türkiye'de tütün üretimi azalıyor” diye konuştu.

“Karnımız bundan doyuyor”

Tütün diminin eskiye göre daha basit olduğunu belirten üretici Ayşe Karaca, “Tütün acıdır ama parası tatlıdır. Önceden karık açıp, elle dikip yapıyorduk, şimdi traktör ile dikim yapıyoruz ve daha rahatız" derken, bir diğer üretici Nuray Alp ise “Bizim geçim kaynağımız tütün, biz bunu yapıyoruz, çünkü karnımız bununla doyuyor. Ayrıca yapmak zorundayız, yapmamakta olmuyor, çünkü başka işimiz yok. Tütün işine Şubat ayı başında başlıyoruz, Ağustosa kadar devam ediyor. Tütüncülük görüşe göre basit gözüküyor ama hiç basit değil. Tütün zahmetli ve uğraştırıcı oluyor” diye konuştu.

Behzat Akcan

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay