Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tohumları toprakla buluşturuyor

30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamı dışında tutulan Tekirdağlı çiftçiler, gün boyu tarım arazilerine giderek tarlaları işledi.

Buğday ve arpa ekiminin yapıldığı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hemen her mahallede traktörler başta olmak üzere çeşitli tarım aletleri ile boy gösteren çiftçiler, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulmalarının ardından tarlalarına giderek ayçiçeği ekimi gerçekleştirdi.

Tarlalarına daha önce ekim yapan bazı çiftçiler de verimi arttırmak için gübreleme çalışması yaptı.

Serdar Şahin

