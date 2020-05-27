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Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp, vatandaşı böyle tehdit ettiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp, vatandaşı böyle tehdit ettiler
Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp, vatandaşı böyle tehdit ettiler

Zeytinburnu'nda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu. Şüphelilerin "Neden beni çekiyorsun. Ben şimdi çıksam seni oradan aşağı atsam haksız mıyım değil miyim?" diyerek vatandaşı tehdit ettiği anlar kameraya yansıdı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayıp, vatandaşı böyle tehdit ettiler - Tıkla İzle

Olay, Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24. Aralık Sokak'ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. (27) ve Yusuf I. (27) sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. Şahısların kısıtlamaya uymadığını gören Özcan Ö. (52) uyarıda bulundu.

Bunun üzerine Ramazan A. ve Yusuf I., kendilerini uyaran Özcan Ö.'yü tehdit etti. Durumu polise bildiren Özcan Ö. şikayetçi olduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısıtlamaya uymayan şahısları gözaltına alarak Asayiş Büro Amirliğine götürdü. Özcan Ö. de ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

İfadeleri alınan şahıslar, karşılıklı olarak şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirttiler. Serbest bırakılan şüpheli şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davranmaktan toplam 6 bin 364 TL idari para cezası uygulandı.

Yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheli şahısların, "Neden beni çekiyorsun. Ben şimdi çıksam seni oradan aşağı atsam haksız mıyım değil miyim?" diyerek vatandaşı tehdit ettiği anlar yer alıyor.

Sadık Kahraman
 

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