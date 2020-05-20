Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi

Dünyayı etkisi altına alana korona virüs(Covid-19) ile mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile hafta sonunu ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması son buldu.

Haftanın ilk iş günü olan Çarşamba sabahı vatandaşlar erken saatlerde yollara döküldü. İşe gitmek için otobüs ve metrobüs kullanan vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. İBB trafik veri sisteminde trafik yoğunluğu yüzde 30 seviyesine yükseldi. Hareketlenen şehir trafiği havadan görüntülendi.

Caner Sönmez

