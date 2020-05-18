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Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İstanbul trafiğinde son durum

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İstanbul trafiğinde son durum
Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İstanbul trafiğinde son durum

4 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde hafta sonuna oranla yollarda ve metrobüs duraklarında hareketlilik yaşandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde İstanbul trafiğinde son durum - Tıkla İzle

Yetkililer tarafından alınan kararın ardından 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde İstanbul'un da aralarında olduğu 15 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde ise marketlerin 10.00 ve 16.00 saatlerinde açık olacağı açıklandı. Kısıtlamanın 3'üncü günü olan haftanın ilk iş gününde yollarda bir önceki güne göre hareketlilik yaşandı. Avcılar'da otobüs ve metrobüs durakların da vatandaşların beklediği görüldü. Vatandaşlar işe gidip geldiklerini söyledi.

Polis ekipleri denetimlere devam etti

Sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde polis ekiplerini denetimleri ise devam etti. Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda denetim yapan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti.

Murat Delice - Murat Horoz
 

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