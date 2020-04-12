Sokağa çıkma yasağı hırsızları durduramadı

Olay, Osmangazi'ye bağlı Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağını fırsat bilen 2 hırsız, Sedef Sokak üzerinde bir pazarcıya ait olduğu öğrenilen kamyonete hırsızlık yapmak için girdi. Sebze ve meyve gibi pazar eşyalarının bulunduğu kamyonetten un, sirke ve bulgur paketlerini çalan hırsızlar, mahallelinin fark etmesi üzerine hızla bölgeden uzaklaştı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, pazar kamyonetinde incelemelerde bulunduktan sonra 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızları balkonda otururken fark ettiğini söyleyen bir mahalleli, "Biz evin balkonunda otururken kamyonete 2 kişinin girdiğini fark ettik. Bizi fark ettiklerinde hemen uzaklaşmaya çalıştılar. Daha sonra polise haber verdik. Arabadan un, sirke ve bulgur gibi ufak tefek eşyalar çalmışlar" diye konuştu.

Ercan Vardar