Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde

Koronavirüs vakalarındaki düşüşle birlikte haziran başında kaldırılan kısıtlamaların yeniden getirilmesi tartışılıyor. Vaka artışının beş gün üst üste devam etmesi durumunda, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu yeni yasakları gündemine alacak. Salgının başında vakaların yüzde 60'ı İstanbul'dan çıkarken 1 Haziran'dan sonra tablo tersine döndü. Türkiye'deki koronavirüs vakaların yüzde 60'tan fazlasının Orta Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu illerinde görüldüğü ifade edildi. Uzmanlara göre bu hafta sonuna doğru vaka sayısının iki binlere ulaşma ihtimali yüksek. Bu sınırın aşılması durumunda, anormal artışların olduğu illerde sokağa çıkma yasağı dâhil, bazı sınırlamaların uygulanacağı belirtiliyor. Fiziki mesafenin unutulduğu park ve bahçelerin de yasaklanması tartışılıyor. Salgının başındaki katı sınırlamaların tamamının yeniden uygulamaya konulmayacağı, ancak vakaların kümelendiği il ve ilçelere yönelik özel sınırlamalar getirileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Toplum Bilimleri Kurulu da bundan sonraki süreçte daha fazla rol oynayacak. Toplumun kurallara uyumu ve toplum psikolojisinin yönetimi konusunda bu kurulda yeni tavsiye kararları alınacak. Toplum bilimcileri, psikolog, sosyolog ve din adamları virüsle mücadelenin önemini anlatacak.

ADANALI VAKA ARTIŞINA BİLE KULAK ASMIYOR

Son bir haftada yeni tip koronavirüs vakalarında artış olduğu için gün boyu camilerden vatandaşlara, maske takmaları, fiziki mesafeye ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılar yapılıyor. Ancak ikazlara rağmen vatandaşların toplu taşıma araçlarında bile maske takmadığı bazılarının da maskeyi koluna ve bileğine taktığı görüldü. Fiziki mesafe kuralının ise tamamen unutulduğu ifade edildi. Yaşanan bu olumsuz gelişmeler sonrası Adana Valiliği, şehirde vakalardaki artışın devam etmesi halinde ek tedbirler alınacağını ve baszı yasakların gündeme geleceğini bildirdi.

VAKA SAYISINDA ARTIŞ OLDUĞUNU BELİRTEN BAŞKAN ALTAY: HASTANELERİMİZ YETERLİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da son günlerde artan Covid-19 vakaları ve pandemi hastanesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Altay, "Salgının başladığı ilk günlerde şehirdeki hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak ilan edilmişti. Hasta sayısının 800'e düşmesi ile iki hastanemizin pandemi hastanesi olarak çalışmaya, diğer hastanelerin de normal hâline dönmesi için bir çalışma yürütülmüştü. Ancak son birkaç gündür Türkiye'deki hasta sayıları iki katına çıktı, şehrimizdeki hasta sayıları da arttı. Bundan dolayı tüm hastanelerimizin test yapması ile ilgili bir süreç başlatıldı. Konya'nın hastane potansiyeli hasta sayılarına yetecek seviyede, oranlarımızda herhangi bir problem görünmüyor. Rakam olarak çok abartılı bir yükselme yok ancak biz kurallara uyumazsak gelecekle ilgili tehlike sinyalleri var” dedi.

Türkiye Gazetesi