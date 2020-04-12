Sokağa çıkma yasağına denizde yakalandılar

Bodrum'dan Perşembe günü denize açılan 3 kişi Karaada açıklarında teknelerini demirledi. 1 gün kaldıktan sonra bir arkadaşlarının arayıp haber vermesi üzerine sokağa çıkma yasağının geldiğini öğrenen tatilciler haberi alır almaz Bodrum limanına döndüler. Cumartesi gecesi saat 01.00'da limana yanaşan Cengiz Serter, Ahmet Kıyak ve Gurbet Ünal sokağa çıkma yasağının başladığı saate yetişemeyerek teknede kalmaya başladı. Tekne sahibi Salih Bingül ise Kumbahçe limanına teknesini bağlayarak sokağa çıkma yasağının bitmesini beklediklerini ifade etti.

"Kumanyamız kalmadı"

Teknede kalan Cengiz Sert kumanyalarının bittiğini belirterek “Karaada'da teknemiz demirliydi. Sokağa çıkma yasağını duyunca geldik. Geldiğimizde her yer kapanmıştı. Şu an buradan hiçbir yere gidemiyoruz. Su yok, ekmek yok, marketler kapalı. Teknede temizlik yapıyoruz, film izliyoruz, tavla oynayan arkadaşlarımız var onları izliyoruz” dedi.

"Balık tutarak vakit geçiriyoruz"

Teknede kalan Ahmet Kıyak ise balık tutarak vaktini geçirdiğini belirterek “Biz Karaada'daydık haberi duyunca hemen döndük. Limana geldiğimizde gece yarısını geçmişti saat, her yer kapanmıştı. O saatten sonra bir şey yapamadık evimize gidemedik. 2 gündür teknede kalıyoruz. Teknede müzik dinliyoruz, film izliyoruz, sohbet muhabbet ediyor, zaman geçiriyoruz. Olabildiğince moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Ailelerimizle görüntülü görüşüyoruz, zaman geçiriyoruz" diye konuştu.

"Haberi alır almaz döndük"

Karaada açıklarından demirleyen teknenin kaptanı Gurbet Ünal ise duyar duymaz limana yanaştıklarını belirterek “24.00 gibi haber geldi bize, hemen limana yanaştık. Kıyıdan arkadaşlarımız telefon açtı, sokağa çıkma yasağı geldi diye. Yetişebildiğimiz kadar kumanya almaya çalıştık. Balık tutup zaman geçiriyoruz” dedi.

Öte yandan, sokağa çıkma yasağını denizde haber aldığını ifade eden başka bir tekne kaptanı Salih Bingül ise şunları söyledi:

“Teknedeydim sokağa çıkma yasağı geldiğinde. 2 günlüğüne eve gideceğiz tekneler boş kalacak burada, hava muhalefeti olur diye teknede kalmaya karar verdim. Tatil gibi oldu ama beni üzen marketlere, fırınlara saldıran insanların bu tavırları oldu” ifadelerini kullandı.

Eren Ayhan