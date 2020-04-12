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Sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde boş kalan İstanbul'un sahilleri havadan görüntülendi

Sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde boş kalan İstanbul'un sahilleri havadan görüntülendi
Sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde boş kalan İstanbul'un sahilleri havadan görüntülendi

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile beraber ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan Maltepe ve Kartal Sahili havadan görüntülendi. Boş kalan sahil şeridinde polis ekipleri devriye attığı görüldü.

İçişleri Bakanlığının Cuma akşamı yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta saat 00.00 itibariyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul genelinde olduğu gibi Maltepe ve Kartal Sahili de boş kaldı. Özellikle hafta sonları vatandaşların piknik ve spor yapmak için tercih ettiği Anadolu Yakası sahil şeridi sessizliğe büründü. Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de boş kalan Maltepe ve Kartal Sahilleri drone ile havadan görüntülendi.

Mustafa Biçer

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