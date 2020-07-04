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Sokak düğünü pandemi kurallarını alt üst etti

Sokak düğünü pandemi kurallarını alt üst etti
Sokak düğünü pandemi kurallarını alt üst etti

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs rakamlarının en çok artış gösterdiğini açıkladığı Bursa’da sokakta halay çeken düğüncüler sosyal mesafe kuralını yerle bir etti.

Sokak düğünü pandemi kurallarını alt üst etti - Tıkla İzle

Maske takmayan gelin ve damat saatlerce dans ederken, katılanların çoğunluğunun da maskesiz olması dikkat çekti. O anlar sosyal medyada yayınlandı.

Dünya genelinde (covid-19) nedeni ile düğünler ve toplu organizasyonlar bir süre önce yasaklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz itibariyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak düğünlerin yapılabileceği açıklandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yasak bittikten sonra yapılan bir düğünde ne sosyal mesafe kuralına uyuldu, ne de maske kuralına. Düğüne katılanlar uyarılara aldırış etmeden sokak ortasında halay çekip dans ederek saatlerce eğlendiler.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayınlandı. 40 kişilik grubun halay çektiği anlar dakikalarca devam etti.

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