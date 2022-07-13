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Sokak düğününde havaya ateş eden maganda gözaltına alındı

Sokak düğününde havaya ateş eden maganda gözaltına alındı
Sokak düğününde havaya ateş eden maganda gözaltına alındı

Gaziantep'te yapılan bir sokak düğününde havaya ateş eden şahıs, bölgede bulunan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın polis ekiplerinden kaçmaya çalışması ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sokak düğününde havaya ateş eden maganda gözaltına alındı - Tıkla İzle

Olay, bayramın dördüncü günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yapılan sokak düğününe katılan bir şahıs, düğün esnasında tabanca ile havaya defalarca ateş etti. Büyük korku ve panik anlarının yaşandığı olayı fark eden bölgedeki polis ekipleri, düğün magandasına anında müdahale ederek gözaltına aldı.

Kaçmaya çalıştı, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı

Düğün magandasının gözaltına alınma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, havaya ateş eden şahsın polis ekiplerinden kaçmaya çalışması ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanması yer aldı. Yakalanan düğün magandası, polis aracına bindirilerek gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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