İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokak hayvanları görücüye çıktı

Sokak hayvanları görücüye çıktı
Sokak hayvanları görücüye çıktı

Bodrum Hayvan Hakları Derneği’nin hayvan sahiplendirme etkinliğinde çok sayıda sokak kedisi ve köpeği sahiplendirildi.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği, Bodrum Belediyesi ve Oasis Alıveriş Kültür ve Eğlence Merkezi işbirliği ile Torba Mahallesi'ndeki barınaktan getirilen hayvanlar sahiplendiriliyor. Yaklaşık 2 senedir belirli aralıklarla düzenlenen etkinliğin son ayağında da çok sayıda kedi ve köpek sahiplendirildi.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, yaptığı açıklamada hayvanseverlere ‘satın almayın, barınaktan sahiplenin' çağrısında bulunarak şöyle konuştu: “Normalde barınaklardan isteyen istediği zaman hayvan sahiplenebilir. Oasis'te hayvan dostu bir alış veriş merkezi. Dolayısıyla 2 senedir onlarla işbirliği içinde bu etkinliği yapıyoruz. Ortalama 7-8 köpek, 2-3 kedi sahiplendirmelerimiz oluyor. Bunların takiplerini yapıyoruz. Geçen ay 7 köpek, 5 kedi sahiplendirdik. Vatandaşları bekliyoruz. Bunlar, barınaktan getirdiğimiz canlılar ama buraya gelemeyenler de mutlaka barınaklardan sahiplensinler, satın almasınlar.”

Eren Ayhan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.