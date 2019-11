'Sokak hayvanlarını tek tek temizleyeceğim' diyen şahıs gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde yaşayan H.A., sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu belirterek, sosyal medya hesabı üzerinden hayvanları öldürüp, Nilüfer Belediyesi'ne ait Nilüfer Halk Evi'nin önüne bırakacağını yazdı. Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen H.A.'nın yaptığı paylaşımların ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Harekete geçen polis ekipleri, H.A.'yı gözaltına aldı. H.A.'nın paylaştığı fotoğraftaki köpek de tedavi edilmek üzere Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi.

Uzaklaştırma kararı verildi

Olayın ardından sosyal medyada Nilüfer Belediye'si tarafından yapılan paylaşımda "Nilüfer Belediyesi olarak bütün canlıların sağlık ve yaşam hakkını korumak birincil önceliğimizdir. Bu öncelikle sahipli sahipsiz bütün hayvanların refahları için hizmet üretirken, hayvan dostu olan bir kurum kültürü ve kent bilincinin yerleşmesi için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bu nedenle önceden de kurumumuz tarafından pek çok disiplin soruşturmasına tabii tutulmuş bir çalışanımızın yaptığı paylaşımlar bizi son derece üzmüştür. Sosyal medyada bir can dostumuzun durumuyla ilgili infial uyandırıcı paylaşımlar yapan kişi hakkında başlatılan idari süreç sonucunda uzaklaştırma kararı verilmiştir. Suç duyurusunda da bulunacağımız kişinin hukuki sürecinin de yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyurur, kurumumuz dışında yapılan açıklamalara itibar etmemenizi rica ederiz. Paylaşımı yapılan can dostumuz, Veteriner İşleri Müdürlüğümüzde veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi edilmektedir. Can dostlarımız için bütün yurttaşlarımızın gösterdiği duyarlılığa ayrıca çok teşekkür ederiz" bilgilerine yer verildi.

İşte o paylaşımlar

Hakkında soruşturma başlatılan H.A.'nın yaptığı paylaşımlar ise şöyle. "Aşağıda paylaştığım uyuz köpeği geberteceğim. Mikrop saçan kedi köpek ne varsa tek tek temizleyerek Nilüfer Belediyesi önündeki meydana atacağım. Hayvan severler sesinizi duyar gibiyim sinekler hayvan değil mi? İlaçlanarak milyonlarca öldürülüyor neden bir şey demiyorsunuz. 9 milimetre çapında 14 mermi sıkmazsam namerdim. Yedek şarjörü ise bir it öldü diye zırvalayan hayvanseverlere boşaltırım. Ülkemde bir şehit olduğunda kaç kez baş sağlığı dilediniz. Bir it öldü diye neredeyse mevlit okutacaksınız"

Gelen tepkiler üzerine H.A. bu paylaşımlarını silmişti.