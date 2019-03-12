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Sokak hayvanlarının mama kabını çaldılar

Sokak hayvanlarının mama kabını çaldılar
Sokak hayvanlarının mama kabını çaldılar

İstanbul Esenyurt’ta bir iş yerinin önünden sokak hayvanlarının beslendiği mama kapları çalındı. Kabın içerisinde bulunan mamaları sokağa saçan vicdansız hırsızlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sokak hayvanlarının mama kabını çaldılar - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre dükkan sahibi olan Can Baysal sokak hayvanlarının karnını doyurması için mama kapları koydu. Kısa sürede çevrede bulunan kedi ve köpeklerin uğrak noktası haline gelinen iş yerinin önündeki mama kapları önceki gün çalındı. İş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz iki kişi yol üzerinden geçerken fark ettiği mama kaplarını bir süre inceledikten sonra yanında bulunan poşete doldurarak götürdü. Kapların içindeki mamaları da sokağa döken ve ardından üzerine basıp geçen hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti.

“Mama kabı içinde bulunan mamayı sokağa döküyor”

Dükkan sahibi Can Baysal çalınan kapların maddi bir değeri olmadığını belirterek, “Bizler burada sokak hayvanlarının karnını doyurmak için mama alıyoruz. Dükkanımıza gelen müşterilerimiz sağ olsunlar bu konuda maddi olarak destek oluyorlar. Mama kapları var, suyu var hepsini bu sayede karşılıyoruz ve bakımını sağlıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından mama kapları çalındı. Bu durumdan rahatsız olduk. Kimseye zararı olmayan şu hayvanların karnını doyurduğu mama kaplarını ne yapacaklarsa artık bilmiyorum. Biz bunun yenisini de alıp koyabiliriz o konuda problem yok ancak bu kabı aldığı zaman içerisinde bulunan mamayı sokağa döküyor. İnsanlar da sokaktan geçerken bunları görüp çiğniyorlar. Neden böyle bir harekette bulunuyor insanlar anlamadık. Almış olduğu o kap bir işine de yaramayacak sonuçta. Para eden pahalı bir şey de değil bizler de anlamadık” dedi.  

Ufuk Kıvık

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