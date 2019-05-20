Sokak köpeği 1,5 yaşındaki çocuğa saldırdı

Olay, Merkez Cumhuriyet Mahallesi Afet Konutları 230. Sokak'ta meydana geldi. Annesiyle birlikte eve giden 1,5 yaşındaki Çınar Güney, yanına gelen sokak köpeğini sevmek istedi. Çocuğa bir anda köpek saldırdı. Annesiyle vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuğun yüzü ile kafasında pençe ve düşmeden kaynaklı yaralar meydana geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuğun kafasına 2 dikiş atılırken, yaralarına da pansuman yapıldı.

Hastanede bir süre gözetim altında tutulan çocuk ardından taburcu edildi.

Ercan Topaç