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Sokak köpekleri saldırısına maruz kalan kadın yetkililere seslendi!

Sokak köpekleri saldırısına maruz kalan kadın yetkililere seslendi!
Sokak köpekleri saldırısına maruz kalan kadın yetkililere seslendi!

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sokak köpeklerin saldırısına maruz kalan kadın etraftaki vatandaşların yardımı sayesinde yara almadan kurtulurken, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Sokak köpekleri saldırısına maruz kalan kadın yetkililere seslendi! - Tıkla İzle

İlçenin Yeni Mahalle Yokuş Sokak'ta yaşayan Tülay Ündeş, çarşıdan evinin yakınına geldiği esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kadının çığlıklarını duyan kardeşi ve çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak köpekleri uzaklaştırdı. Başka bir akşam Ündeş ailesi, evlerinin önünde toplanan sokak köpekleri yüzünden arabada dakikalarca mahsur kaldığı anları ise cep telefonuyla çekildi. Başka bir vatandaş ise evinin balkonundan köpeklerin birbirine saldırma anını dakikalarca kayıt altına alarak Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'yı sosyal medyadan etiketleyerek şikâyetini iletti.

Gülcan Çolak

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