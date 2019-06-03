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Sokak operasyonlarında 92 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sokak operasyonlarında 92 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Sokak operasyonlarında 92 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son üç gün içerisinde narkotik birimlerince gerçekleştirilen “Sokak” operasyonlarında 92 kilo 502 gram uyuşturucu madde ve 27 bin 922 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı ile son üç günde narkotik birimlerince, uyuşturucuyla mücadele amacıyla gerçekleştirilen “Sokak” operasyonlarında ele geçirilenleri duyurdu. Paylaşımda, 37 ilde düzenlenen “Sokak” operasyonlarında 141 şüpheliye adli işlem yapılarak, 92 kilo 502 gram uyuşturucu/uyarıcı madde, 27 bin 922 uyuşturucu/uyarıcı sentetik hap, 3 bin 308 kök kenevir bitkisi, 155 fişek, 17 tabanca/tüfek, 7 hassas terazi ve 16 bin 745 TL ele geçirildiği kaydedildi.  

Cevdet Fırat Aydoğmuş
 

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