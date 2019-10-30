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Sokak ortasında abi kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Sokak ortasında abi kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Sokak ortasında abi kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğer ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Gebze Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde abisi Coşkun Topçu(42) ile yürüyen Paşa Topçu(31), kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Şahısların 5 el ateş ettiği saldırıda vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan iki kardeş, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken saldırganlar ise kaçarak gözden kayboldu.

Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan ve ağır yaralanan Paşa Topçu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Coşkun Topçu ise özel bir hastanede yapılan ilk müdahalesi sonrasında Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olay yerindeki incelemenin ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Hakan Öztürk

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