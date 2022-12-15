Sokak ortasında bıçaklı sopalı saldırı, o anlar kamerada

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi İbni Abidin Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde arkadaşları ile yürüyen M.K. (18) ve A.D. (16) tanımadıkları kişilerin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Çıkan arbedede M.K. ve A.D. yaralandı. Henüz kimlikleri belirlenemeyen saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından M.K.'nin sırtından A.D.'nin ise bacağından yaralandığı belirlenirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan M.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavgayı ayırmaya çalışan Muhammed Sancar ise, “Birinin elinde sopa vardı, birinin elinde de bıçak vardı. Ne oldu falan derken direkt çocuklardan birini yere yatırdılar biri çocuğu kovalarken ben birini düşürdüm. Tekrar bıçağı eline aldı, çocuklara tekrar saldırıp kaçtılar” diye konuştu.

İbrahim Yetkin



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.