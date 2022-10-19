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Sokak ortasında cinayet: Defalarca ateş etti

Sokak ortasında cinayet: Defalarca ateş etti
Sokak ortasında cinayet: Defalarca ateş etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü iki grup arasında çıkan tartışmada kan döküldü. 28 yaşındaki genç silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Sokak ortasında cinayet: Defalarca ateş etti - Tıkla İzle

Olay, saat 04.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü iki grup sokak ortasında bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Bu esnada ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, Emrah Akkuş'a (28) defalarca ateş etti. Kurşunların hedefi olan Akkuş ve bir kişi yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emrah Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cihat Polat

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