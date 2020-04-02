Sokak ortasında dansöz oynatarak doğum günü partisi yapan gençlere polisten baskın

Olay, dün gece Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki trafiğe kapalı ana yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonlarıyla haberleşerek parti yapmak için anlaşan kızlı erkekli 51 kişilik grup, akşam saatlerinde buluştu. İddiaya göre grup üyeleri önce araçlarının etrafında toplanıp doğum günü partisi için yüksek sesle müzik açarak dansöz oynattı, pasta kesti. Ardından drift atmaya başlayan gençler, başka bir alanda tekrar buluştu.

Etrafları kuşatıldı

Bölgede devriye gezen trafik ekipleri, seslerin geldiği noktaya yöneldiğinde gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bölgeye istenen takviye ekiplerin polis, gençlerin etrafını kuşatarak baskın düzenledi. Ekipler, cadde ortasında aralarında sosyal mesafe kuralına uygun olarak dizdiği gençlere kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

Polis, Korona virüs salgını konusunda uyarılarda bulunmasının ardından tek tek çağırdığı 51 kişiye Kabahatler Kanunu'nu gereği 392'şer lira para cezası kesti.