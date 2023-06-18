Sokak ortasında dört araçla yol kestiler, tekme ve yumruklarla darp ettiler

Olay, Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen nedenle 4 otomobil, başka bir otomobilin önünü sokak ortasında kesti. Tehditler savuran şahıslar, hem araca hem de araçta bulunan kişilere tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşların uyarıları sonrası grup olay yerini terk etti. Yol kesen grubun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Oğuzhan Halil Özbek



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