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Sokak ortasında dört araçla yol kestiler, tekme ve yumruklarla darp ettiler

Sokak ortasında dört araçla yol kestiler, tekme ve yumruklarla darp ettiler
Sokak ortasında dört araçla yol kestiler, tekme ve yumruklarla darp ettiler

Ankara’nın Keçiören ilçesinde dört otomobille gelen grup sokak ortasında bir aracın önünü kesti. Önünü kestikleri araçta bulunanları tekme ve yumruklarla darp eden grup giderken o anlar kameraya yansıdı.

Sokak ortasında dört araçla yol kestiler, tekme ve yumruklarla darp ettiler - Tıkla İzle

Olay, Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen nedenle 4 otomobil, başka bir otomobilin önünü sokak ortasında kesti. Tehditler savuran şahıslar, hem araca hem de araçta bulunan kişilere tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşların uyarıları sonrası grup olay yerini terk etti. Yol kesen grubun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Oğuzhan Halil Özbek
 

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