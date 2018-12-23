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Sokak ortasında eşini bıçakladı

Sokak ortasında eşini bıçakladı
Sokak ortasında eşini bıçakladı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kadın boşanmak üzere olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesindeki bir markette çocuklarıyla birlikte alışveriş yapan Aysel P., marketten çıkınca boşanmak üzere olduğu eşi M.P. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çocuklarının önünde boşanmak üzere olduğu eşini yaralayan şüpheli, olayın ardından kaçarken yaralanan kadın için vatandaşlar, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.

Ahmet Altay
 

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