Sokak ortasında havai fişek patlattılar

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde hafta sonu akşam saatlerinde dar sokak arasında patlatılan havai fişek paniğe neden oldu. Eğlence amaçlı gençlerin dar sokakta yaktığı havai fişek araçla sokağa dönen bir kişi tarafından son anda fark edildi. Yaşanan o anlar araç kamerası tarafından görüntülenirken, otomobilin içinde bulunanların dikkati sayesinde havai fişeklerin üzerinde kalmaktan kurtuldu. Yaşananlar araç kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Batuhan Toprak



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