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Sokak ortasında kadını acımasızca döven zanlı önce yakalandı sonra serbest bırakıldı

Sokak ortasında kadını acımasızca döven zanlı önce yakalandı sonra serbest bırakıldı
Sokak ortasında kadını acımasızca döven zanlı önce yakalandı sonra serbest bırakıldı

İzmir’de sokak ortasında bir kadını darp eden bir şahıs yakalandı. Darp edilen kadının şikayetçi olmaması üzerine şüpheli serbest bırakıldı.

Sokak ortasında kadını acımasızca döven zanlı önce yakalandı sonra serbest bırakıldı - Tıkla İzle

Karabağlar'ın Yeşilyurt ilçesinde bir kadını sokak ortasında acımasızca döven bir zanlını görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın kimliğini belirledi. Kısa süre sonra yakalanan C.B. isimli şüpheli gözaltına alınırken, şahsın evli olduğu ve darp ettiği kadınla da ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Sokak ortasında acımasızca kadını darp eden C.B., ifadesi alındıktan sonra darp edilen kadının şikayetçi olmamasından dolayı serbest bırakıldı.
 

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