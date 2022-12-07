İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sokak ortasında kadını darp etti, çevredekiler sadece izledi

Sokak ortasında kadını darp etti, çevredekiler sadece izledi
Sokak ortasında kadını darp etti, çevredekiler sadece izledi

Esenyurt'ta sokak ortasında bir şahıs, yanındaki kadını tokatlayarak darp etti. Çevredeki insanların müdahale etmeden izlemesi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Sokak ortasında kadını darp etti, çevredekiler sadece izledi - Tıkla İzle

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bir kadın, yanındaki erkeği göstererek "Telefonumu çaldı." diye bağırmaya başladı. Şahıs, bağıran kadının ağzını kapatarak susturmaya çalıştıktan sonra defalarca tokat atarak darp etti. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşların tepki vermeyişi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.