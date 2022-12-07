Sokak ortasında kadını darp etti, çevredekiler sadece izledi

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bir kadın, yanındaki erkeği göstererek "Telefonumu çaldı." diye bağırmaya başladı. Şahıs, bağıran kadının ağzını kapatarak susturmaya çalıştıktan sonra defalarca tokat atarak darp etti. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşların tepki vermeyişi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli

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