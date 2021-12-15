İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sokak ortasında kavga eden arkadaşlarını ayırmak yerine gülerek izlediler

Sokak ortasında kavga eden arkadaşlarını ayırmak yerine gülerek izlediler
Sokak ortasında kavga eden arkadaşlarını ayırmak yerine gülerek izlediler

Isparta’da okul çıkışı karşı karşıya gelerek saç baş kavga eden 2 genç kızı arkadaşları ayırmak yerine cep telefonu kamerasından kayıt altına alarak kavgayı gülerek izlediler. Kızların sokak ortasındaki kavgası, görenleri hayrete düşürdü.

Sokak ortasında kavga eden arkadaşlarını ayırmak yerine gülerek izlediler - Tıkla İzle

Çünür Mahallesinde cadde üzerinde kavga eden 2 genç kız görenleri hayrete düşürdü. Yeni şehirde öğle saatlerinde okul çıkışı karşı karşıya gelen genç kızlar, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. İlk önce birbiriyle konuşmaya başlayan kızlar daha sonra sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde birbirine girdi. Saç baş kavga eden kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Okul arkadaşları kavgayı ayırmak yerine cep telefonu kamerası ile kayıt altına alarak olayı gülerek izlediler.

Isparta'da Çünür yeni şehir mahallesinde Şehit Ali Hekim Lisesinde okuyan gençler okul çıkışı henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Kavgayı ayırmak yerine izlemeyi tercih eden arkadaşları kavgayı cep telefonu kamerasına kaydederek, “Ben olsam kafasını bisiklet zincirine sokardım, ayırıyormuş gibi yapın ayırmayın” dedi.

Yere düşen kızlar birbirlerinin saçını çekerek kavgaya devam ederken, arkadaşları kavgayı gülerek izlemekle yetindi. Sokaktan geçen vatandaşlar kavgayı ayırmak istese de başarılı olamadı. Kızlar bir süre sonra ayrılarak olay yerinden ayrılırken, yaşanan olaydan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.

Muhammed Enes Yapalıkan

İLGİLİ HABER
Esenyurtta kızların saç saça kavgası kamerada Esenyurt’ta kızların saç saça kavgası kamerada
İLGİLİ HABER
Kadınlar saç saça, baş başa birbirine girdi Kadınlar saç saça, baş başa birbirine girdi
İLGİLİ HABER
Pazarcı kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada Pazarcı kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
İLGİLİ HABER
Yabancı uyruklu kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada Yabancı uyruklu kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
İLGİLİ HABER
Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgası kamerada Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgası kamerada

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.