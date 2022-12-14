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Sokak ortasında önce kavga sonra kovalamaca

Sokak ortasında önce kavga sonra kovalamaca
Sokak ortasında önce kavga sonra kovalamaca

Mersin'de iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Önce kavga eden, ardından otomobillerle birbirlerini kovalayan 12 şüpheli gözaltına alınırken, 6 tabanca, 2 bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Sokak ortasında önce kavga sonra kovalamaca - Tıkla İzle

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi D400 Karayolu Bekirde Kavşağında iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 grubun önce kavşakta kavga ettiği, ardından birbirlerini otomobillerle kovaladıkları belirlenirken, olayla ilgili K.A., D.B., B.A., T.T., M.T., U.K., F.K., P.P., A.A., M.Ç., D.Ç. ve B.Ç. gözaltına alındı. Şahısların üst ve araçlarında yapılan aramalarda 6 tabanca, 2 bıçak ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

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