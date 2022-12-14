Sokak ortasında önce kavga sonra kovalamaca

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi D400 Karayolu Bekirde Kavşağında iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 grubun önce kavşakta kavga ettiği, ardından birbirlerini otomobillerle kovaladıkları belirlenirken, olayla ilgili K.A., D.B., B.A., T.T., M.T., U.K., F.K., P.P., A.A., M.Ç., D.Ç. ve B.Ç. gözaltına alındı. Şahısların üst ve araçlarında yapılan aramalarda 6 tabanca, 2 bıçak ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

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