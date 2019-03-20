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Sokak ortasında silahla yaralama kameraya böyle yansıdı

Sokak ortasında silahla yaralama kameraya böyle yansıdı
Sokak ortasında silahla yaralama kameraya böyle yansıdı

Trabzon’un Yomra ilçesinde bir kişinin silahla vurulma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Sokak ortasında silahla yaralama kameraya böyle yansıdı - Tıkla İzle

Trabzon'un Yomra ilçesi Sancak mahallesinde dün öğle saatlerinde Taner A., iddiaya göre evinin önünde kimliği belirsiz kişi ile henüz bilinmeyen nedenden ötürü tartıştı. Sözlü tartışmanın büyümesiyle kimliği belirsiz kişi belinden çıkardığı silahını ateşledi. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Taner A. yaralanırken, kimliği belirsiz kişi olay yerinden kamyonetle kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taner A. KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Taner A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Ozan Köse

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