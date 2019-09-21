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Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 kişinin aracından inen gencin 2 kişinin silahlı saldırısına uğradığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında silahlı saldırı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Olay, 19 Eylül tarihinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede bulunan bir oyun salonu önünde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından, olaya karıştığı tespit edilen K.A., M.Ç., Z.G., O.K. ve F.D. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan O.K., F.D. ve K.A. tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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