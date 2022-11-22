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Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı, 'Ölüyorum' diye bağırdı

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı, 'Ölüyorum' diye bağırdı
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı, 'Ölüyorum' diye bağırdı

Esenyurt’ta iki grubun tartışmasında ortalık savaş alanına dönerken, bir şahıs kurşun yağdırarak kaçtı. Olayda yaralanan vatandaş, sokak ortasında “Ölüyorum” diye bağırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı, 'Ölüyorum' diye bağırdı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki grup şahıs arasında nedeni bilinmeyen tartışma yaşandı. Şahısların arasındaki kavga sokak sakinlerince paniğe neden olurken, şüphelilerden biri silahla ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği vatandaş yaraladı.

Vurulan şahıs “Ölüyorum” diyerek bağırmaya başladı. Kurşun yağdıran şüpheli olay sonrası kayıplara karıştı. Yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla bir araca bindirilerek hastaneye götürüldü. İhbar üzerine sokağa polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların, yaralıları hastaneye götürmek üzere araçlara bindirdiği o anlar ise çevredeki cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım - Hakan Polat
 

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