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Sokak ortasında sürat yaptı, kuryeyi metrelerce uçurdu

Sokak ortasında sürat yaptı, kuryeyi metrelerce uçurdu
Sokak ortasında sürat yaptı, kuryeyi metrelerce uçurdu

Diyarbakır’da sokak ortasında hız yaparak ara sokağa giren otomobil, motosikletli kurye ile çarpıştı. Metrelerce uçan kurye ise ağır yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü hız yaparak sokak aralarından geçtiği sırada motosikletli kurye ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce uçan kurye ağır yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Başal

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