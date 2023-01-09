Sokak ortasında sürat yaptı, kuryeyi metrelerce uçurdu

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü hız yaparak sokak aralarından geçtiği sırada motosikletli kurye ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce uçan kurye ağır yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Başal

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