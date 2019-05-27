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Sokak ortasında tartıştığı adamın boğazını keserek öldürdü

Sokak ortasında tartıştığı adamın boğazını keserek öldürdü
Sokak ortasında tartıştığı adamın boğazını keserek öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Suriyeliyi sokak ortasında boğazını keserek öldürdü.

Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi 3149. Sokak'ta meydana gelen olayda, Hikmet S., Suriye uyruklu 38 yaşındaki Faysal Almarati ile alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hikmet S. yanındaki ekmek bıçağıyla Almarati'nin boğazını kesti. Almarati olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı suç aleti bıçağı atarak olay yerinden kaçtı. 

Polis ekipleri olayın ardından Hikmet S.'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlının sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Ersoy Yalçın
 

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