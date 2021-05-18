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Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada

Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada
Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada

Esenyurt’ta sokak üzerinde aynı saat içinde iki kez karşılaşan yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi. Sopaların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunan iki yabancı uyruklu grup, bir saat içinde iki kez karşı karşıya geldi. Şahıslardan biri önce karşısındakine kafa attı. Ardından husumetli gruplar sokak ortasında kimseye aldırış etmeden birbirlerine girdi. Tekmelerin ve sopaların havada uçuştuğu kavgada 2 şahıs hafif şekilde yaralandı. Yaşanan arbede anları ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Erdal Can İçelli
 

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