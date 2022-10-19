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Sokak ortasındaki dehşet saniye saniye kamerada

Sokak ortasındaki dehşet saniye saniye kamerada
Sokak ortasındaki dehşet saniye saniye kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Emrah Akkuş'un tartıştığı şahıslar tarafından öldürüldüğü anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin Akkuş'a üst üste ateş ettiği ve yaralı halde yerde yatarken tekmelediği anlar yer aldı.

Sokak ortasındaki dehşet saniye saniye kamerada - Tıkla İzle

Olay, saat 03.40 sıralarında İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta meydana geldi. Alkollü iki grup sokak ortasında bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Bu esnada ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, Emrah Akkuş'a (28) defalarca ateş etti.

Kurşunların hedefi olan Akkuş ve bir kişi yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Emrah Akkuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinin ise SEKA Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

Cihat Polat
 

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