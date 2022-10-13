İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sokak ortasındaki mezarı görenler durup dua okudu, gerçek ise bambaşka çıktı

Sokak ortasındaki mezarı görenler durup dua okudu, gerçek ise bambaşka çıktı
Sokak ortasındaki mezarı görenler durup dua okudu, gerçek ise bambaşka çıktı

Elazığ’da sokak ortasındaki mezarı gören vatandaşlar hayrete düştü. Bazıları türbe sanıp başında dua okurken, mezarın esnafın kendi aralarında bir şaka olarak tadilat sırasında çıkan toprağa mezar süsü verdikleri ortaya çıktı.

Sokak ortasındaki mezarı görenler durup dua okudu, gerçek ise bambaşka çıktı - Tıkla İzle

Elazığ merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Belediye Sokak'ta bulunan esnaflar, sokak üzerinde devam eden restorasyon çalışmalarında ortaya çıkan topraktan esprisine mezar yaptı. Esnaflar daha sonra kaldırım taşını diktikleri mezarın başında dua etti. Bunu gören bazı vatandaşlar da esnafa eşlik ederek dua ederken, bazıları ise olan biteni uzun süre izleyerek yaşananlara bir anlam vermeye çalıştı. Bazı vatandaşlar bu sırada sokaktan geçmeyerek dua bitene kadar şaşkın gözlerle izledi.

Kamil Can Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.