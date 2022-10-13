Sokak ortasındaki mezarı görenler durup dua okudu, gerçek ise bambaşka çıktı

Elazığ merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Belediye Sokak'ta bulunan esnaflar, sokak üzerinde devam eden restorasyon çalışmalarında ortaya çıkan topraktan esprisine mezar yaptı. Esnaflar daha sonra kaldırım taşını diktikleri mezarın başında dua etti. Bunu gören bazı vatandaşlar da esnafa eşlik ederek dua ederken, bazıları ise olan biteni uzun süre izleyerek yaşananlara bir anlam vermeye çalıştı. Bazı vatandaşlar bu sırada sokaktan geçmeyerek dua bitene kadar şaşkın gözlerle izledi.

Kamil Can Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak

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