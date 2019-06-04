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Sokak ortasından akrabalarına kurşun yağdırdı!

Sokak ortasından akrabalarına kurşun yağdırdı!
Sokak ortasından akrabalarına kurşun yağdırdı!

Gaziantep’in Nizip ilçesinde sokak ortasında kayınlarını kurşun yağmuruna tutan kişinin, emekli polis memuru Nuh C. olduğu ortaya çıkarken, yaşanan dehşet anları ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Sokak ortasından akrabalarına kurşun yağdırdı! - Tıkla İzle

Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde sokak ortasında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi ölürken, 1 kişi ise ağır yaralanmıştı. Ailevi sebeplerden çıktığı ileri sürülen sopalı, taşlı ve silahlı kavgada iki kardeşi vuran şahsın emekli polis memuru Nuh C. olduğu ve olay yerinden uzaklaşan şahsın bir süre sonra ise Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olduğu ortaya çıktı.

Dehşet anı saniye saniye kaydedildi.
Emekli polis memuru Nuh C.'nin, kayınları Ahmet Yorulmaz (47) ile Ali Yorulmaz'ı (41) kurşun yağmuruna tuttuğu o dehşet anları ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, bir kadının ise emekli polis memuruna engel olmaya çalıştığı, araya girmesine rağmen engel olamadığı yer aldı.  

Hanifi Güzel

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