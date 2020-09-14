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Sokak sanatçılarını izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Sokak sanatçılarını izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı
Sokak sanatçılarını izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Kadıköy’de sokak sanatçılarını izlemek için toplanan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kalabalıktaki bazı vatandaşların ise maske takmaması pes dedirtti.

Sokak sanatçılarını izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı - Tıkla İzle

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara aldırış etmeyen bir grup vatandaş, Kadıköy'de konser veren sokak sanatçılarını izlemek için toplandı.

Sosyal mesafe ve maske unutuldu
Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşların, sokak sanatçılarının konserine eşlik ettikleri ve cep telefonlarıyla o anları kaydettikleri görüldü. Kalabalık gruptaki bazı vatandaşların ise maske takmaması dikkat çekti. O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.

Deniz Özkök- Gamze Erdemir

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