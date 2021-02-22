Sokak satıcılarına narkotik darbesi: 30 gözaltı

Denizli'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamından ise 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 580 gram metamfetamin, 351 gram afyon sakızı, 2 gram esrar, 77 gram eroin, 934 gram kannabinoid, 20 gram kokain, 22 adet ecstasy hap, 4 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve mermi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 195 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Fadıl Pişkin

