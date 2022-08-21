Sokakta düğün ihbarına giden bekçilere taşlı, sopalı saldırı: 1 bekçi şehit oldu

Olay saat 23.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi Yavrukuş sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Yavrukuş Sokak'ta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine, bölgeye Çarşı ve Mahalle Bekçileri sevk edildi. Düğünü sonlandırmak isteyen mahalle bekçilerine, düğüne katılanlar saldırıda bulundu.

Taşlarla bekçilere saldırdılar

Düğünün devam etmesini isteyen düğün sahipleri, bekçilere taş, kalas ve sopalarla saldırdı. Sırtına aldığı darbelerle yere yığılan Oltan Koca, biber gazınından da etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan üç çocuk babası Oltun Koca Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede şehit oldu.

Mahalle bekçileri hastaneye akın etti

Oltan Koca'nın ölüm haberini alan meslektaşları hastaneye akın etti. İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş hastaneye gelerek olay hakkında bilgi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili yapılan çalışmada, bekçilere saldırdıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Şehit olan bekçinin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

2 çocuk babası şehit Oltan Koca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şehit Oltan Koca'nın cenazesi, sabah saatlerinde ailesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı..

Şehit Oltan Koca'nın cenazesi saat 14.00'te İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde düzenlenecek olan uğurlama töreni sonrasında memleketi Gümüşhane'ye uğurlanacak. Şehidin cenazesi, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Merkez Camii'ide kılınacak cenaze namazı sonrası Taşlıca Köyü İkibaca Mezarlığına defnedilecek.

Abdullah Altunbaş-Hacer İnci - Batuhan Toprak



