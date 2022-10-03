Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyeler ile kurtuldu

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içinde iki kişinin bulunduğu otomobil ara sokaktan dönüş yapacağı esnada karşı yönden gelen taksi ile çarpıştı. Çarpma sonrası otomobil sürücüsü geriye manevra yaparak hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldı.

Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü araçtan indiği esnada otomobil sürücüsü oradan uzaklaştı. Taksi sürücüsünün ve vatandaşların arkasından koştuğu otomobilin sürücüsü ara sokaklara girerek bir süre sonra gözden kayboldu.

Oyun oynayan çocuklar saniyelerle kurtuldu

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